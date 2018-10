Le pagelle di Milinkovic: il peggiore in campo. Davvero irriconoscibile

© foto di Federico Gaetano

Ancora una volta una prestazione nettamente insufficiente per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è la bruttissima copia di quel giocatore che aveva stupito tutti un anno fa e le scorie del Mondiale e di un'estate trascorsa tra le mille voci di mercato non sembrano essere passate. Inzaghi pretendi giustamente di più da lui e Lotito non può essere contento per come stanno andando le cose: se il centrocampista non dovesse infatti tornare sui suoi livelli il rischio sarebbe quello di una netta svalutazione del valore dello stesso Milinkovic.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 4,5