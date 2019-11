© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non combina nulla di interessante, patisce il pressing del Milan e non gradisce il cambio", è il peggiore della Lazio secondo La Gazzetta dello Sport. Nelle pagelle odierne del talento serbo, in mezzo a tante insufficienze lievi, ci sono però anche altrettante sufficienze: il centrocampista biancoceleste si limita sì al compitino, riportiamo noi di TMW, ma dietro salva su Rafael Leao nonostante l'ex Lille fosse in fuorigioco. Troppi errori complessivi, comunque, per uno della sua qualità, specialmente nel primo tempo.

Questi i voti di Milinkovic-Savic:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Il Messaggero: 5,5

LaLaziosiamoNoi: 6