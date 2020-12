Le pagelle di Milinkovic-Savic: assist e gol, quantità e qualità da signore del centrocampo

E' Sergej Milinkovic-Savic il migliore in campo di Spezia-Lazio. L'abbiamo scritto noi di TMW e lo confermano anche i quotidiani oggi in edicola. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7 in pagelle per "quantità e qualità per uno dei signori del centrocampo". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport, che lo descrive con l'accezione positiva di un aggettivo: terrificante. Il Corriere della Sera tesse le lodi del centrocampista serbo assegnandogli addirittura un 8 in pagella.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8