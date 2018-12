© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che fine ha datto il sergente Milinkovic-Savic? Quello in campo questa stagione sembra il fratello del giocatore ammirato lo scorso anno. O forse sembra un fantasma, come scrive Il Messaggero: "Quando si vede è solo per qualche fallo. Anzi, riesce pure a divorarsi all'85' di testa sotto porta il match point. Disastro". Mezzo voto in più da TMW ma non basta: "Bene nel fraseggio, malissimo nella conclusione. Due chiare occasioni da rete sprecate nella ripresa. Bocciato senza appello dalla Gazzetta dello Sport: "Lento, indisponente e impreciso quando ha le palle per segnare".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5

Il Messaggero 5