Le pagelle di Milinkovic-Savic: dopo aver steso la Juve, ammazza anche l'Inter

Una notte da urlo per Milinkovic-Savic. Il gigante serbo si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle ed ha abbattuto l'Inter, portando la Lazio ad un solo punto dalla vetta. Pioggia di 8 in pagella per il sergente, a partire da La Gazzetta dello Sport: "Dopo aver steso la Juve “ammazza” l’Inter. Comincia con una traversa da 25 metri dopo pochi minuti. Continua con una prestazione da tuttocampista in cui alterna giocate d’autore a utili recuperi palla. Finisce col colpo da biliardo che regala alla Lazio una vittoria da sogno". Il migliore anche per TMW: "Scalda l'Olimpico dopo 8 minuti con una sassata dalla distanza che ha fatto tremare la traversa per diversi secondi. Poi lo manda in visibilio, al 70esimo, col gol del sorpasso".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Messaggero: 8

La Repubblica: 8

LaLaziosiamonoi: 9