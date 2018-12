© foto di Federico Gaetano

Finalmente Sergej Milinkovic-Savic, di nuovo decisivo come la scorsa stagione. Stavolta con una perla che vale il pareggio contro il Torino, un bolide dalla distanza che non dà scampo a Sirigu. E' tornato ai livelli da 'uomo mercato', come scrive anche La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7,5. Prestazione di livello e gol pazzesco, tutto inventato da lui. Se gira lui, per la Lazio è tutto più facile.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7