Le pagelle di Milinkovic-Savic: gigante d'argilla nel centrocampo laziale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio continua a fallire l'appuntamento con la vittoria, ma da parte di Sergej Milinkovic-Savic manca il guizzo decisivo come in passato. "Il serbo cresce nel secondo tempo e recupera diversi palloni, creando anche qualche buon presupposto nell'area avversaria", scrive Tuttomercatoweb.com mentre il Corriere della Sera - nella sua edizione romana - sottolinea come abbia funzionato meglio nel finale con la squadra sbilanciata a caccia del pari. "Irriconoscibile", scrive senza mezzi termini La Gazzetta dello Sport. "Un gigante d'argilla", aggiunge il Corriere dello Sport.

Questi i voti sui principali media:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5,5