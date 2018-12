© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo averlo atteso per praticamente mezzo campionato ecco che Sergej Milinkovic-Savic decide di tornare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio si è subito distinto per il gol che ha sbloccato il match ritrovando gli applausi del suo pubblico. Il Messaggero commenta così la gara del giocatore serbo: “Torna al gol dopo tre mesi, si commuove e ritrova sicurezza nelle giocate. Non è ancora il Milinkovic dell’anno passato, ma la strada intrapresa ieri col Cagliari è quella giusta”. Questo invece quanto scritto da TMW: “Finalmente una grande prestazione del centrocampista serbo. Nel vivo del gioco fin dai primi minuti, ha il merito di sbloccare la gara con un bel piattone dal dischetto del rigore. Poi regala fisicità e qualità alla manovra biancoceleste”.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7

Corriere della Sera-Roma: 7

La Stampa: 7

Lalaziosiamonoi.it: 7