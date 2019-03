Le pagelle di Milinkovic-Savic: rieccolo spadroneggiare a tutto campo

© foto di Federico Gaetano

Per una sera Sergej Milinkovic-Savic sembra essere quello dello scorso anno, con qualche accorgimento. Elegante come spesso accade, la sua partita è importante anche dal punto di vista del contenimento, della rottura in mediana. Le sue incursioni fanno male, spadroneggia a tutto campo col suo fisico da cestista, più forte degli altri. Assist per Cataldi e tante ottime giocate, la prova di carattere è arrivata.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7