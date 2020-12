Le pagelle di Milinkovic-Savic: spento, stanco e acciaccato. Si sveglia tardi

Tradisce le attese, Sergej Milinkovic-Savic, l'uomo che avrebbe dovuto trascinare il centrocampo della Lazio orfano di Luis Alberto e invece finisce nell'ombra. Per il Corriere della Sera la sua prova è addirittura da 4,5 in pagella, che racconta di un Sergente spento, stanco e anche acciaccato. La Gazzetta dello Sport, con mezzo voto in più, scrive che spesso è indisponente in campo, mentre il Corriere dello Sport gli dà l'attenuante dell'infortunio subito in corsa. "Quando si sveglia è tardi", si legge invece su Tuttosport.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 4,5