Le pagelle di Milinkovic-Savic: svogliato, inconsistente e un po' molle. Giornata-no

vedi letture

Contro il Sassuolo tra i peggiori in campo va annoverato senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic, uno dei più talentuosi a disposizione di Inzaghi. La Lazio cade contro i neroverdi anche perché mancano i giocatori-chiave. Una prova ben al di sotto degli standard per il classe '95, da 5,5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com. Mezzo punto in meno dal Corriere dello sport, secondo cui polpaccio e caviglia lo tormentano.

Stesso voto anche da Tuttosport, che sottolinea come giochi quasi da fermo perché non è al meglio della condizione. Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Quando è giornata-no è giornata-no. Svogliato, un po' molle", si legge. Il 5 in pagella arriva anche dal Corriere della Sera: "Inconsistente, non riesce mai a lasciare il segno".

I VOTI DI MILINKOVIC-SAVIC:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttojuve.com: 5,5