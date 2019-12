Le pagelle di Milinkovic - SMS fa il fenomeno sotto gli occhi di Ronaldo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il gol decisivo è da manuale: aggancio morbido di destro e fucilata di sinistro. Davanti a CR7 fa vedere una cosa da fenomeno pure lui. Bravo e utilissimo anche nella fase difensiva", è l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport accanto al suo 7,5 per il centrocampista serbo. "Realizza un capolavoro, non un gol. Quando il fisico si mette a disposizione della tecnica viene fuori un giocatore come lui", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport con un voto ancora più alto. Finalmente Sergej Milinkovic-Savic, viene da dire. Finalmente il talento puro e completo ammirato con continuità fino a due stagioni fa. Finalmente un campione da 8 in pagella. Esattamente quello che ha fatto innamorare calcisticamente la Juventus, stesa ieri sera con una magia che accende sì i rumors di mercato, ma anche le grandiose ambizioni della sua Lazio.

Questi tutti i voti di Milinkovic-Savic:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

LaLazioSiamoNoi.it: 8