Le pagelle di Milinkovic: sprazzi di vero Sergej al Velodrome

Ancora lontano dall'essere quel calciatore devastante che lo scorso anno aveva fatto parlare sempre di sé, ma nella sfida del Velodrome contro il Marsiglia, Sergej Milinkovic-Savic è stato comunque positivo. Buone iniziative e crescita dal punto di vista fisico: ha inoltre il merito di far partire l'azione che porta al gol di Caicedo. Il serbo è in crescita e Simone Inzaghi spera che il suo periodo no sia finalmente arrivato alla fine.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 7