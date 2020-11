Le pagelle di Miranchuk - Buona, anzi ottima la prima in Serie A: Gasp ha un nuovo giocattolino

Aleksey Miranchuk si presenta alla Serie A con un gol (e che gol!) all'esordio in Italia nel big match contro l'Inter. Mica male per un debuttante, già al secondo centro in due partite dopo quello in Champions League col Midtjylland. Entrato in campo solamente al 59', l'ex Lokomotiv Mosca ha strappato non a caso una pioggia di 7 in pagella dopo l'1-1 contro la Beneamata. "Buona, anzi ottima la prima. Il russo esordisce alla grande in A, non tanto e non solo per il gol, ma per la personalità che è riuscito a tirare fuori. Gasp gli offrirà altre occasioni", è il commento odierno de La Gazzetta dello Sport sulla prova convincente del classe '95. "Esordio in Serie A con rete decisiva per il pari. Sfiora pure il raddoppio. Merita più spazio", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport. Ormai è chiaro, in questo 2020-2021 la Dea ha un "giocattolino" in più da aggiungere alla sua già ben fornita fucina di talenti.

Questi tutti i voti odierni di Aleksey Miranchuk

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoAtalanta: 7