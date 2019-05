© foto di Federico Gaetano

La Roma batte la Juve, resta attaccata al treno che porta alla prossima Champions League e deve ringraziare anche e soprattutto Antonio Mirante, decisivo in almeno tre occasioni ieri sere all'Olimpico. Il portiere ha detto no a Cuadrado e due volte a Dybala, permettendo ai giallorossi di poter arrivare fino al gol di Florenzi in parità. All'Olimpico è in formato Superman.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8