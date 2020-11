Le pagelle di Mirante: notte da dimenticare. Ha responsabilità sui primi tre gol subiti

vedi letture

Notte fonda per la Roma, e anche per il suo portiere Antonio Mirante. Diverse responsabilità sui gol subiti per l’estremo difensore giallorosso, nell’imbarcata subita dai giallorossi contro il Napoli. “Notte da dimenticare - scrive La Gazzetta dello Sport - ha responsabilità sui primi tre gol”. Stesso voto anche per il Corriere dello Sport, che pure evidenzia come potesse fare meglio sui tre gol subiti.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

VoceGiallorossa: 4