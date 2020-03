Le pagelle di Mkhitaryan: armeno scatenato. Con lui la Roma è molto più forte

Henrix Mkhitaryan è un fattore per la Roma, almeno nelle ultime uscite. L'armeno è stato tra i migliori in campo nella vittoria dei giallorossi ai danni del Cagliari, e i giudizi sui quotidiani oggi in edicola sono più che positivi. Voto 8 sulle pagine del Corriere dello Sport, che motiva: "Drin. Sveglia la Roma calciando due volte in porta. [...] Con lui al 100% la squadra è molto più forte". 7 per Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, l'armeno scatenato trova anche il tempo per segnare.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

VoceGiallorossa: 7