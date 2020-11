Le pagelle di Mkhitaryan - Mandrake e Dzeko con una tripletta al Ferraris. Per Gigi e per Edin

Henrikh Mkhitaryan fa lo Dzeko e spazza via il Genoa con la sua prima tripletta in Italia: l'armeno ex Arsenal e Manchester United è stato l'assoluto protagonista della sfida del Ferraris. "Spacca la gara sin dall'inizio e non solo coi gol, ma con continui strappi. Tutte le azioni passano da lui. Tornato ai tempi d'oro", lo premia La Gazzetta dello Sport con un 8,5 in pagella. Voto 9, invece, per il Corriere dello Sport: "Più che un armeno, un alieno. Si maschera da Dzeko migliorando l'efficienza, impossessandosi della partita coi primi tre gol del suo campionato (e sono quattro in quattro giorni). Non segnava una tripletta dai tempi dello Shakhtar, in Europa League. Mandrake, nel giorno della dedica a Proietti". Per chiudere, poi, in bellezza con l'analisi di Tuttosport: "Partita sontuosa: tre gol, una traversa e tante giocate da campione. Nel giorno in cui manca Dzeko è lui a prendere la Roma per mano e a portarla al successo". Che dire di più? Miky, nel momento forse più difficile, ha trascinato i giallorossi al terzo posto in classifica insieme al Napoli.

Questi tutti i voti odierni di Mkhitaryan:

TMW: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 8

VoceGiallorossa: 9