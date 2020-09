Le pagelle di Mkhitaryan: non è un centravanti e lo si vede quando si mangia due gol

vedi letture

Deludente Henrik Mkhitaryan ieri sera contro l'Hellas Verona. Da falso nueve, l'ex Arsenal sciupa un paio di occasioni e perde il killer instinct e rimedia un 5 in pagella da La Gazzetta dello Sport. Un voto su cui è d'accordo Tuttosport, che scrive che "non è un 9 e si vede". Mezzo punto in più da noi di Tuttomercatoweb.com e il Corriere dello Sport. Il quotidiano ne elogia i movimenti, criticandolo però per i due gol mangiati.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Vocegiallorossa.it: 5,5