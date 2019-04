Le pagelle di Montella - La sua mano sui viola c'è già, i risultati ancora no

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Vincenzo Montella-bis, sulla panchina della Fiorentina, sarebbe sicuramente potuto iniziare molto meglio. Almeno a livello di risultati (due sconfitte e un pareggio in tre partite finora), perché dal punto di vista del gioco è bastato poco tempo per vedere la mano dell'Aeroplanino. Il tecnico viola aveva studiato al meglio la partita contro l'Atalanta, determinato a conquistare la sua seconda finale di Coppa Italia da allenatore, ma a tradirlo - così come allo Stadium - sono state alcune imprecisioni dei singoli e, più in generale, la brutta prova del suo centrocampo. La stagione 2018-2019, con l'eliminazione di ieri, è virtualmente finita. Adesso si tratta solo di costruirgli una squadra più ragionata di questa in vista del prossimo campionato.

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

FirenzeViola.it: 6