Le pagelle di Montella: la vittoria era il minimo, novembre alle spalle

© foto di Giacomo Morini

Sufficienza unanime per Vincenzo Montella, che passa il turno in Coppa Italia e si mette alle spalle un periodo tremendo: la vittoria mancava dal 30 ottobre e ora che novembre è alle spalle, deve ritrovare la sua Fiorentina anche in campionato. La scenata di Sottil non è un bel segnale, ma viste le tante assenze e la squadra infarcita di giovani, ha qualche attenuante per il gioco non brillante espresso anche ieri.

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

FirenzeViola.it: 6