Spiega di lui La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che "non convincono molto i cambi, in particolare quello di Ribery con Boateng". E' il cambio, infatti, a essere centrale nelle bocciature odierne dell'Aeroplanino. "Sbagliato", lo definisce oggi Il Corriere dello Sport, perché "se il francese sta bene, e sta bene, non deve uscire". Tutti d'accordo, la scelta è sbagliata, la spiegazione su queste colonne è chiara: "il cambio di Ribery ha sortito due effetti: la furia del francese e la conclusione in anticipo della partita dei viola".

I voti

Tuttomercatoweb.com 5

Gazzetta dello Sport 5.5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

Firenzeviola.it 5.5