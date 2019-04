Le pagelle di Montella: non ha la bacchetta magica, serve tempo

© foto di Giacomo Morini

La rivoluzione della scorsa settimana, in casa Fiorentina, ha riportato Vincenzo Montella in sella, ma i viola contro il Bologna sono ancora opachi: il tecnico partenopeo prova a cambiare qualche faccia ma il prodotto rimane poco soddisfacente. Il suo calcio avrebbe bisogno di un un regista e nella rosa costruita da Corvino per Pioli, semplicemente non c'è. Non ha la bacchetta magica e non riesce a incidere in così poco tempo, nonostante qualche scelta importante (Benassi in panchina) e il cambio di modulo del primo tempo.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

FirenzeViola.it:

Tuttosport: 6