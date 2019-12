© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella salva la panchina con il pareggio ottenuto al 92' contro l'Inter quando probabilmente aveva già iniziato a pensare a cosa mettere in valigia. Per La Gazzetta dello Sport l'inserimento a gara in corso di Vlahovic è la "mossa vincente" ma "deve ancora riconquistare la fiducia dei tifosi". Nonostante la sufficienza, Il Corriere dello Sport lo critica così: "Sbaglia a schierare Chiesa-Boateng e la squadra per più di un'ora è lenta e appannata". Anche Il Corriere della Sera ne critica l'operato: "La Fiorentina è sbandata e per nulla squadra". Anche Firenzeviola.it sottolinea come "la manovra dei viola resta troppo confusionaria". Insomma un brodino che riscalda giusto il tempo di iniziare a pensare alla prossima sfida contro la Roma.

PAGELLE

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera:

Firenzeviola.it: 5,5

Tuttosport: 6