Le pagelle di Morata: come si dice capocannoniere in spagnolo?

vedi letture

Forse è la sorpresa delle sorprese, in questo inizio di campionato. Potrebbe diventare l'emblema del posto fisso perché quando si gioca in Champions timbra il cartellino con regolarità impressionante. Così la Gazzetta dello Sport si chiede "come si dice capocannoniere in Champions League in spagnolo?". Probabilmente Pichichi, come nella Liga. Sei gol in cinque partite, è già record personale.

TMW - 6,5

Gazzetta dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5

Corriere dello Sport - 7

Corriere della Sera - 6,5