Le pagelle di Morata - Ecco il 9 di cui Pirlo aveva tanto bisogno: oggi è lui il CR7 della Juve

Prima un gol, un palo e un gol annullato a Crotone in campionato, poi la doppietta decisiva a Kiev in Champions: così Alvaro Morata ha preso per mano la Juventus proprio nel momento più difficile, senza Cristiano Ronaldo e con un Dybala ancora non in condizione. "Non era previsto che si sdoppiasse nel ruolo di centravanti di movimento e di predatore d'area. In condizione mentale, e fisica, strepitosa. Due gol, utilissimo nel gioco. Maturato. CR7 per ora è lui", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport per motivare il suo 8 in pagella. "Manca Ronaldo e lo spagnolo ne approfitta. Questi sono gol che pesano: quando rientrerà CR7 non sarà facile mettere Alvaro in panchina", le fa eco il Corriere dello Sport. In attesa di recuperare CR7 e la vera Joya, Pirlo si gode così il suo attesissimo numero 9. Un attaccante totale in grado, almeno in queste ultime due gare, di portare sulle sue spalle tutto il peso offensivo dei bianconeri.

Questi tutti i voti odierni di Alvaro Morata:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

TuttoJuve: 8