Le pagelle di Morata: gol e modernità straordinari, ma nel finale viene fuori Mr Hyde

vedi letture

E' in uno stato di grazia e in questo momento è nettamente il giocatore in più della Juventus, tuttavia Alvaro Morata non basta ad Andrea Pirlo per battere il Benevento. Per il Corriere della Sera la sua prova è da 6,5, ma "l'espulsione nel finale non è un peccato veniale". Stesso voto del Corriere dello Sport, secondo cui ai gol aggiunge modernità straordinaria e altruismo che ne esalta la statura. Stesso voto da Tuttosport e mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport, per cui nel finale viene fuori il mister Hyde: s'innervosisce e rimedia un rosso che gli farà saltare il derby.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5