Le pagelle di Morata: l'ex non incide. Ritorno choc allo Stadium

Doveva essere la sua partita, quella da grande ex, ma Alvaro Morata non è stato praticamente visto per tutta la partita in quello che fu il suo stadio, eccezion fatta per un'unica conclusione verso la porta, arrivata nel recupero del primo tempo. All'andata l'arbitro e soprattutto il VAR gli avevano negato la gioia del gol, ieri sera non ce n'è stato bisogno, visto che lo spagnolo non è riuscito a entrare in partita. Meglio tre settimane fa quando Diego Costa aveva stancato i difensori prima del suo ingresso in campo, ieri totalmente insufficiente.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5