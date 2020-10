Le pagelle di Morata - Tiene in piedi la Juventus, sfiora la doppietta

"C'è sempre, anche quando nella seconda parte colpisce il palo. Diciamolo, ha tenuto in piedi la Juve": questo il giudizio complessivo del Corriere dello Sport su Alvaro Morata, che torna al gol nella trasferta di Crotone. Prestazione da applausi, con la doppietta personale sfiorata in due occasioni, come specifica Tuttosport (7): "Rieccolo. Di nuovo in gol: uno dei più facili in carriera, ma bisogna essere lì. La doppietta sfuma per un palo e per un gol annullato dall'arbitro".

I VOTI DI MORATA:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7,5