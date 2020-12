Le pagelle di Morata: un errore da Mai Dire Gol, ha le polveri bagnate

Il tacco sbilenco a porta vuota è di quelli da Mai Dire Gol. Errori e sbagli grotteschi, stavolta Alvaro Morata non è il cecchino implacabile visto per tutta la stagione. Per Il Corriere dello Sport la gara è sufficiente per il lavoro fatto per i compagni, per tutti gli altri invece pesano gli errori, compreso il pallone perso che porterà poi al gol del pareggio atalantino firmato da Remo Freuler.

Tuttomercatoweb.com 4.5

Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 6