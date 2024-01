Le pagelle di Mourinho - Altra nottataccia dopo la Coppa Italia: alla Rome serve una svolta

"Squalificato e sostituito per l'occasione dal vice Foti, con la sua squadra vive un'altra serata negativa dopo quella di Coppa Italia. La Roma ha un buon inizio e una buona reazione al secondo gol, ma per il resto fatica a contenere l'intraprendenza milanista e a proporsi in avanti con precisione. Urge una svolta". È questo il commento che abbiamo dedicato ieri sera su TMW alla prestazione della Roma di José Mourinho a San Siro contro il Milan. Voto 5,5 per il tecnico portoghese sulle nostre colonne, voto 5 invece per La Gazzetta dello Sport: "Roma brutta, che crea molto poco e non dà fastidio quando va in pressione. Prova a risolvere tutto in 15'-20', come nel 2023: gli va peggio", si legge sulla rosea. Chiosa ancor più severa del Corriere dello Sport, seppur solamente nell'analisi: "Errori tecnici, tattici, pasticci difensivi e la solita emergenza. Così è difficile per la Roma trovare vittorie. La squadra si spegne tra le ingenuità difensive e la poca consistenza in attacco. Il quarto posto è adesso lontano cinque punti.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

VoceGiallorossa: 5