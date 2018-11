Le pagelle di Mourinho - Diabolico: in una sera c'è una vita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mou diabolico: in una sera c'è una vita". Così la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola commenta la serata di José Mourinho, premiato da quasi tutti i giornali con un 7 in pagella per la vittoria del suo Manchester United contro la Juventus. "Con il 4-3-3 consegna meno campo alla Juve e si prende la sua rivincita con la curva", il commento del 'Corriere della Sera'. Il 'Corriere dello Sport' mette in evidenza che nel finale, dopo aver risposto ai fischi dei tifosi bianconeri con la mano dietro l'orecchio, è stato portato via a forza. Di seguito i voti.

Le pagelle di José Mourinho

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7

Tuttosport - 7

La Stampa - 6