Le pagelle di Mourinho: vince ovunque, mai a Lipsia. Rinuncia prima di iniziare?

“Ha vinto ovunque, mai a Lipsia”. E infatti in Germania José Mourinho saluta la Champions League. Quello in apertura è il commento di Tuttosport, che al tecnico del Tottenham, ieri eliminato per mano della squadra della Red Bull, riserva un 5,5 in pagella. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport, che spiega: “dà l’impressione di uno che ha rinunciato prima di iniziare e pensa solo al campionato”. Si torna al 5,5 su La Gazzetta dello Sport: “Il super Lipsia toglie le ali a Mourinho”.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5