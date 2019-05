Quand'era nelle giovanili della Lazio, si decise di fargli fare quanto prima l'esordio in prima squadra perché Alessandro Murgia meritava grandi palcoscenici per le doti che aveva fatto intravedere. Dopo un'annata con diverse difficoltà, quest'anno è cresciuto e con la SPAL sta facendo molto bene. Tanto che contro il Chievo è stato tra i migliori, dietro forse solo a Felipe. Da Tuttomercatoweb.com, La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport arriva il 7 in pagella, meritatissimo. Perché il Soldatino, come lo chiamavano ai tempi biancocelesti, è diventato ufficiale.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6