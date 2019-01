Esordio deludente, nonostante qualche spunto interessante, non colto però dai compagni. Per Luis Muriel subito maglia da titolare come punto di riferimento del tridente, ma zero conclusioni degne di nota. Simeone, che entra al suo posto, invece fa subito la differenza mettendo Chiesa in condizione di segnare il gol del vantaggio.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5