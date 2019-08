Entra e rivoluziona la partita al Mazza, guidando la rimonta dell’Atalanta contro la SPAL con una doppietta decisiva (da manuale del calcio il primo gol). Pioggia meritata di 8 in pagella per Luis Muriel, che proprio come l’anno scorso all’esordio con la Fiorentina bagna il debutto in campionato in maglia nerazzurra con una prestazione maiuscola e ben due reti. La conferma della bontà dell’investimento della famiglia Percassi, che ci ha creduto nonostante l'infortunio apparentemente grave (poi superato in neanche quattro settimane) patito in Copa América. Un’altra possibile scommessa vincente per mister Gasperini, che dopo aver fatto esaltare Ilicic, Gomez e Duvan Zapata nella passata stagione, adesso ha l’ennesimo talento da consacrare.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8,5