Terza partita e terzo subentro per Luis Muriel che non si ferma qui con la media perfetta: il colombiano, con estrema freddezza, trasforma il rigore guadagnato da Duvan Zapata, risolvendo così il problema rigori in casa Atalanta, con Gomez, Duvan e de Roon che spesso sbagliano dal dischetto. Oltre al momentaneo 0-1 riesce, con le sue vampate, a tenere in scacco la difesa avversaria. Finisce con un problema al ginocchio che lo ridimensiona, pare però non sia nulla di particolarmente grave.

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoMercatoWeb.com: 6,5