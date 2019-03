Le pagelle di Muriel: gol d'autore. Presente e futuro viola

© foto di Federico Gaetano

Luis Muriel ha messo a segno un altro gol d'autore e ha permesso alla Fiorentina di prendere un punto nella sfida di ieri sera al Franchi contro la Lazio. Il colombiano ha ormai conquistato Firenze e anche se in questa stagione i viola non hanno praticamente più niente da dire, almeno per quel che riguarda il campionato, a partire dalla prossima stagione l'attaccante sarà il vero punto fermo dell'attacco gigliato. Acquisto azzeccatissimo da parte della dirigenza nel mercato di gennaio, con il popolo viola che spera che possa regalare un sogno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7