© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un altro gol, un'altra giocata da grande giocatore, che però non è valsa a niente. Luis Muriel ha segnato un gol da campione e la sua prestazione, nonostante la sconfitta della Fiorentina, è stata comunque positiva. L'affiatamento con Federico Chiesa migliora di settimana in settimana e difficilmente Stefano Pioli può rinunciare a lui. Ai viola adesso serve un miracolo per tornare in corsa per l'Europa e la scossa può arrivare solo dal talento del colombiano o del numero 25.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6