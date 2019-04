Le pagelle di Muriel - Illude tutti ed è il miglior viola, ancora una volta

Il migliore della Fiorentina, ancora una volta dal suo arrivo a gennaio, è Luis Muriel. È proprio l'attaccante colombiano, d'altronde, il calciatore che ha strappato i voti più alti sia a livello locale che nazionale nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. "Se il francese Mbappé va più veloce di Bolt - evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport -, lui può lanciare una sfida a Tortu". Il suo gol dell'1-0 avrebbe potuto cambiare la sfida e ribaltare i pronostici, impressiona per rapidità, tocco di palla e facilità di calcio anche senza caricare. Peccato che i suoi due deliziosi assist per Veretout e Benassi non vengano sfruttati dai compagni, rispettivamente per il 2-0 e il 2-1. Luis va come una scheggia e, ad oggi, sembra uno dei pochi giocatori che non faranno parte della rivoluzione estiva che attende lo scacchiere di Vincenzo Montella. Tre 7, un 6,5 e un 6, nelle pagelle, per colui che aveva illuso il mondo viola dopo appena tre minuti dal fischio d'inizio.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

FirenzeViola.it: 6