© foto di PhotoViews

Un rigore sbagliato che pesa come un macigno. La partita di Luis Muriel, a San Siro contro l'Inter, si può riassumere così. Entrato nella ripresa, l'attaccante colombiano nel finale ha avuto infatti il match point, proprio lui che finora dal dischetto aveva segnato 10 volte su 10 in Serie A, finendo però per lasciarsi ipnotizzare da Handanovic e fallire il gol vittoria. "Un errore imperdonabile", come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, anche se l'ex Fiorentina aveva comunque avuto il grande merito della spizzata per il precedente 1-1 di Gosens. Una sola sufficienza per lui stamane, gli altri voti sono tutti 5.

Questi tutti i voti di Luis Muriel:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoAtalanta.com: 5