Le pagelle di Muriel: mette la firma sull’impresa. Implacabile quando entra

vedi letture

Entra e segna. Storia della carriera di Luis Muriel, soprattutto con la maglia dell’Atalanta. Il colombiano, subentrato a Zapata nella ripresa, è il goleador che ha consentito agli orobici di espugnare Amsterdam. Voto 7 per i tre principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport scrive: “Quello è il suo gol e non lo sbaglia”. Il Corriere dello Sport sottolinea come metta la firma sull’impresa, mentre Tuttosport: “Si conferma implacabile finalizzatole quando entra a gara in corso”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7