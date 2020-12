Le pagelle di Muriel: non solo la doppietta lampo. Il migliore, un fulmine sul raddoppio

La doppietta di Luis Muriel non basta all’Atalanta per avere ragione del Bologna. Il colombiano, in ogni caso, è il migliore dei suoi, premiato addirittura con l’8 in pagella da Tuttosport: “Freddissimo dal dischetto, fa il secondo nel giro di un minuto”. 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Freddo sul rigore, si scalda come un fulmine sul raddoppio”. Il migliore in campo anche per il Corriere dello Sport (voto 7).

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5