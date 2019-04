Le pagelle di Muriel: pesce fuor d'acqua, si divora un facile gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel primo tempo, nonostante sia l'unico giocatore ad essere già stato allenato da Montella, sembra un pesce fuor d'acqua: Luis Muriel non riesce più a incidere come aveva fatto all'inizio della sua avventura viola. L'ultimo gol è datato 10 marzo e le prestazioni, così come i risultati della Fiorentina, sono in costante calo. Per il colombiano il riscatto non sembra in discussione, ma il finale di stagione della squadra dirà tanto sul futuro di ogni componente della rosa a disposizione di Montella.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

FirenzeViola.it: 5,5

Tuttosport: 6