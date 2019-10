© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo devastante per l'Atalanta e per Luis Muriel. L'attaccante colombiano ha realizzato contro la Lazio un micidiale uno-due che ha portato il match sul 2-0 all'Olimpico. Questo il commento di Tuttomercatoweb.com: "Un uno-due da capogiro e una partita molto positiva nel giorno in cui tutte le attenzioni erano su di lui, visto che aveva l'arduo compito di sostituire il suo connazionale Zapata. Difficile chiedergli di più, anche perché quando lascia il campo il risultato è sullo 0-3".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5