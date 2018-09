Le pagelle di Musacchio: prima mezz'ora da mare grosso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima mezz'ora di gara difficile per Mateo Musacchio, difensore del Milan, ieri in palese difficoltà contro l'attacco del Cagliari. Una differenza di passo che ha messo sovente in crisi l'argentino, più a suo agio nella seconda metà della sfida. Nel finale arrivano infatti le cose migliori della sua partita, con un paio di chiusure decisive per la salvaguardia del punto guadagnato da Higuain. Con la pressione di Caldara alle spalle, basterà per mantenere il posto da titolare al fianco di Romagnoli.

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Tuttosport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5