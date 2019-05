© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se c'è un calciatore da osservare in casa Udinese quello è certamente Juan Musso, per tanti addetti ai lavori uno dei migliori prospetti della Serie A tra i pali. Contro l'Inter una prova super, da migliore in campo, da uomo decisivo. Per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per La Gazzetta dello Sport. Sette in pagella e c'è più di un motivo: l'intervento su Nainggolan, quello più complicato su de Vrij, quello da fenomeno su Keita e l'attenzione sulle palle alte. Il numero di parate importanti: quattro, mica poco. Il Corriere dello Sport lo premia con un 7,5 sottolineando che in Serie A è tra i più affidabili in porta. "Spericolato ma efficace", scrive invece Tuttosport.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttoudinese.it: 8