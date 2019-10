© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Evita un passivo peggiore", dice di lui Tuttosport, che salva come gli altri giornali in edicola solo il portiere argentino insieme a Stefano Okaka. "E' il migliore dell'Udinese ed è tutto dire". La pagella di Tuttomercatoweb.com fa eco a quelle dei quotidiani oggi in edicola. "Il risultato finale del match non inganni il lettore". Nazionale argentino, sta dimostrando prestazione dopo prestazione di meritare le chiamate del ct Scaloni. E di essere presto pronto per il salto di qualità in carriera.

I voti

Tuttomercatoweb.com 6.5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6