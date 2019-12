© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gol e un assist: Radja Nainggolan è l'autentico trascinatore del Cagliari, che in rimonta batte la Sampdoria 4-3 e difende con i denti il quarto posto in classifica. Voti alti, in pagella, per il belga, a partire dal 7 di TMW: "c'è sempre lo zampino del Ninja". Stesso voto sul Corriere della Sera, si sale a 7,5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che ne mette in risalto "soprattutto la capacità di trasmettere fiducia alla squadra". Leader in tutti i sensi per il Corriere dello Sport (7,5).

