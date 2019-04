Le pagelle di Nainggolan: ecco il Ninja che serve all'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco il Ninja che serve all'Inter. Al di là del gol, gioca a tutto campo e regala a Spalletti proprio il tipo di calciatore che è mancato in questi primi mesi di avventura nerazzurra: Radja Nainggolan è tra i migliori in campo nella sfida tra nerazzurri e Frosinone, la Gazzetta della Sport lo elogia per la gamba dimostrata in una gara che solo apparentemente era facile. Ha detto di essere in debito con Spalletti, sta cominciando a restituire.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera:

FcInterNews.it: 6,5

Tuttosport: 7